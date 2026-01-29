Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
На совещании с участием Россельхознадзора кемеровским животноводам напомнили о соблюдении ветеринарных требований

27 января 2026 года состоялось совещание по вопросу сохранения эпизоотического благополучия, организованное Минсельхозом Кузбасса совместно с Управлением ветеринарии Кузбасса и представителями Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора.

В ходе совещания по поручению Губернатора региона были рассмотрены актуальные проблемы и вопросы, связанные с эпизоотическим благополучием, а также меры, необходимые для их решения. В первую очередь, участники затронули актуальную тему обязательного маркирования и учета всех сельскохозяйственных животных, составляющими фундамент для контроля эпизоотической ситуации в регионе.

В свою очередь, фермеры, руководители и специалисты животноводческих предприятий были проинформированы о важности соблюдения требований ветеринарного законодательства и сохранения высокого уровня биозащиты хозяйств.

Особое внимание уделили своевременному обеспечению профилактических мер по предотвращению вспышек заболеваний.

При подготовке материала использованы фотографии, размещенные Минсельхозом Кузбасса по ссылке: https://ok.ru/mcxkuzbass/topic/157132635907456

