На территории Беловского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса, по выданным предостережениям о недопустимости нарушения обязательных требований (зарастание сорной растительностью), введено в оборот 98,5 га пашни

В осенний период 2022 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу были проведены контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия (выездные обследования) в отношении 8-ми земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 98,5 га, вид сельхозугодий – пашня, расположенных в границах Беловского муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса. В ходе проведения выездных обследований зафиксировано, что земельные участки не используются для ведения сельскохозяйственного производства или осуществления иной связанной с сельскохозяйственным производством деятельности, вследствие чего происходит зарастание сорной (молочай, одуванчик, пырей ползучий, осоты, бодяки и пр.) растительностью.

Собственникам земельных участка были направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований земельного законодательства по защите сельскохозяйственных угодий от зарастания деревьями и кустарниками, сорными растениями. Информации об исполнении выданных предостережений в адрес Управления не поступало.

В июне 2023 года Управлением, в отношении вышеуказанных земельных участков, проведены повторные контрольные (надзорные) мероприятия без взаимодействия (выездные обследования) по результатам которых установлено, что осмотренные земельные участки используются для ведения сельскохозяйственного производства (посевы ярового ячменя), на участках проведены мероприятия по защите сельхозугодий от зарастания сорной растительностью (химпрополка).

Таким образом, в результате проведения контрольных (надзорных) мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами, обеспечено введение в сельскохозяйственный оборот 98,5 га пашни.