На территории Тисульского района Кемеровской области-Кузбасса выявлена древесина, зараженная карантинными видами вредителей леса

Старшим государственным инспектором отдела фитосанитарного надзора и семенного контроля Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу в ходе проведения в пгт. Тисуль Тисульского района Кемеровской области-Кузбасса контрольно-надзорного мероприятия без взаимодействия с контролируемым лицом - выездного обследования земельного участка, используемого для хранения и переработки (распиловки) подкарантинной продукции (древесины), выявлены личинки насекомых вредителей леса, а также древесина с признаками повреждения насекомыми, схожими с повреждениями, причиняемыми карантинными объектами - усачами рода Monochamus и уссурийским полиграфом (Polygraphus proximus Blandford).

В ходе обследования были отобраны образцы личинок и фрагменты коры с признаками повреждения. Образцы переданы для исследования в КемИЛ ФГБУ «ВНИИЗЖ». По результатам лабораторных исследований (испытаний) в отобранных образцах подкарантинной продукции выявлены карантинные объекты – черный сосновый усач и уссурийский полиграф.

Черный сосновый усач и уссурийский полиграф включены в Единый перечень карантинных объектов ограниченно распространенных на территории Евразийского экономического союза (Решение Совета Евразийской экономической комиссии от 30.11.2016 № 158).

Наибольшая опасность Усачей рода Monochamus, к которым относится и черный сосновый усач заключается в том, что они являются переносчиками другого карантинного объекта — сосновой стволовой нематоды — опасного паразита, вызывающего в местах своего распространения полную гибель хвойных лесов.

Уссурийский полиграф повреждает различные виды пихты, но наиболее уязвимой является пихта сибирская, которая широко распространена в регионах Сибири. Повреждение деревьев приводит к масштабным усыханиям сибирских пихтовых лесов. В местах массового размножения жуков наблюдается снижение продуктивности темнохвойных лесов, это приводит к отрицательным экологическим эффектам (изменяется структура древесного и других ярусов леса, снижается общее биологическое разнообразие). Вредоносность полиграфа усиливается переносимыми фитопатогенными грибами, которые, по сути, и вызывают гибель деревьев. Дерево усыхает в течение 2—4 лет после нападения жуков. В случае проникновения вредителей в районы, на территории которых существуют лесные массивы, состоящие из неустойчивых к воздействию вредителя растений, экономический ущерб может быть весьма реальным.

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу предупреждает, что выпуск в оборот подкарантинной продукции, зараженной и (или) засоренной карантинными объектами, её хранение, перевозка, реализация, могут повлечь за собой возникновение новых очагов заражения подкарантинных объектов карантинными организмами. Бездействие хозяйствующих субъектов влечет угрозу причинения вреда объектам растительного мира.

В отношении индивидуального предпринимателя, допустившего хранение зараженной подкарантинной продукции совместно с продукцией свободной от карантинных объектов, прокуратурой Кемеровской области - Кузбасса согласована внеплановая проверка.