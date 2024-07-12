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На землях лесного фонда Кузбасса специалисты Россельхознадзора запланировали разместить более 400 феромонных ловушек

9 июля 2024 года в Кузбассе инспекторы Сибирского межрегионального Управления Россельхознадзора приступили к мониторингу земель лесного фонда. Проведение обследовательских мероприятий запланировано на площади 739 150,4 га и проводится двумя методами — визуальный осмотр лесных насаждений с целью обнаружения повреждений карантинными вредителями и с помощью феромонных ловушек.

Так, в целях обеспечения карантинного фитосанитарного благополучия и наблюдения за ранее выявленными популяциями карантинных объектов на землях лесного фонда Кузбасса будет установлена 421 феромонная ловушка на усачей рода Monochamus, сибирского и непарного шелкопрядов.

В текущем году инспекторы Россельхознадзора разместят ловушки с «ароматным» диспенсером в лесничествах Промышленновского, Гурьевского, Новокузнецкого, Мариинского, Тяжинского, Ижморского, Тисульского и Яшкинского районов области.

По завершении всего цикла обследовательских мероприятий ловушки будут изучены в филиалах подведомственного Россельхознадзору учреждения — ФГБУ «ВНИИКР». А в случае обнаружения карантинных насекомых-вредителей в местах очагов и буферных зон будут проводиться специальные карантинные мероприятия, направленные на локализацию и уничтожение выявленных вредителей.

Общество
kuzbassnews.ru
12/07/2024
Общество
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