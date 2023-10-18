Находящийся в федеральном розыске житель Кузбасса ударил сотрудника полиции по голове

24-летний рецидивист, объявленный в федеральный розыск в связи с неявкой в уголовно-исполнительную инспекцию при отбытии условного срока наказания, своеобразно решил сдаться сотрудникам полиции, устроив дебош в отделе участковых уполномоченных…

Из материалов уголовного дела следует, что 24-летний житель Кузбасса после очередного приговора, которым ему было назначено наказание в виде условного лишения свободы с испытательным сроком, должен был отмечаться в уголовно-исполнительной инспекции города Белово. Однако через некоторое время перестал это делать, в связи с чем был объявлен в федеральный розыск. После объявления в розыск он некоторое время скитался в городе Белово, а позже перебрался в Мариинск, где стал проживать в «Доме молитвы». К этому времени он устал скрываться, поэтому подумывал сдаться правоохранителям. 20 июня текущего года, встретив незнакомого мужчину, стали распивать спиртное у реки. В процессе распития спиртного приятель показал обвиняемому рукой, где неподалёку находится отдел участковых уполномоченных полиции. И подсудимый, вскоре подойдя к отделу, стал ногами пинать входную дверь.

Удары по двери услышал участковый уполномоченный, находящийся на дежурстве в отделе. Открыв дверь, увидел подсудимого, которого ранее никогда не встречал. Подсудимый, войдя в отдел, сказал: «Здорово, … {сотрудник полиции}». На вопрос участкового о цели визита, обвиняемый нецензурно ответил: «Я пришёл тебя … {бить}». И тут же, намахнувшись, попытался ударить участкового по лицу. Но удар пришёлся в левую часть головы, так как сотрудник полиции увернулся от удара в лицо. После этого участковый повалил обвиняемого на пол, и с помощью подоспевшего на помощь другого сотрудника полиции они надели на дебошира наручники. Через некоторое время, успокоившись, обвиняемый сказал полицейским: «Извините, мужики. Я в розыске, пришёл сдаваться». По анкетным данным, которые сообщил обвиняемый, сотрудники через дежурную часть выяснили, что такой мужчина действительно находится в федеральном розыске с середины апреля 2023 года…

В судебном заседании подсудимый полностью признал вину, принёс извинения потерпевшему, и настаивал на постановлении приговора в особом порядке принятия судебного решения. Государственный обвинитель и защитник подсудимого не возражали против применения особого порядка судебного разбирательства.

Суд, признав подсудимого виновным в применении не опасного для жизни и здоровья насилия в отношении представителя власти, отменил условные осуждения по предыдущим приговорам, и назначил подсудимому наказание в виде 2 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Следует отметить, что на текущий момент в отношении осуждённого в производстве Беловского городского суда Кемеровской области находится очередное уголовное дело, но уже по обвинению в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью человека.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников