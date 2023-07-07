Народный праздник Ивана Купалы отметили в Тяжинском округе

Работники филиалов Тяжинского центра народного творчества и культурно-досуговой деятельности провели для ребятишек игровые программы. В Акимо-Анненском сельском Доме культуры – «Как на Ивана, да на Купалу», в Новоподзорновском СДК – «В поисках сокровищ Нептуна», в Ступишинском СДК – «Водные забавы», в Листвянском СДК – «Солнце заиграло, к нам пришел Иван Купала».

Ребятам рассказали об истории народного праздника, его обычаях и обрядах. В этот день особое внимание уделяется березке. Дети загадывали заветные желания и завязывали ленточки на деревце. Ребятишки водили хоровод, исполняли праздничные песни, обливались водой, принимали активное участие в конкурсах и подвижных играх. Потом прыгали через символический костер. По старому обычаю, так в прежние времена очищались от недугов, набирались сил и здоровья.