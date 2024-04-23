Нарушение баланса объема сырья и продукции

Мониторинговой группой отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в апреле 2024 года при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов во ФГИС «ВетИС» - «Меркурий» на предприятии ООО "Индустрия питания" установлено, что не внесена информация в производственный сертификат при оформлении транзакции «переработка/производство» об отходах, образовавшихся в процессе производства

Так, при производстве продукции (творог) использовано сырье (молоко пастеризованное коровье) в результате которого образовался побочный продукт (сыворотка молочная), который необходимо указывать в процессе производства для сохранения баланса между объемом сырья и выработанной продукции.

На основании вышеизложенного, за нарушение «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утв. приказом Минсельхоза России от 13.12.2022 № 862, уполномоченному лицу направлено предупреждение во ФГИС «ВетИС. Паспорт».

Хозяйствующему субъекту объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Предостережение находится на контроле Управления.