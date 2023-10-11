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Нарушение законодательства РФ в области ветеринарии

 Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии (ГИС Меркурий), выявлены нарушения Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, полученные с использованием искусственного интеллекта.

     На предприятиях: ООО "Индустрия Питания» и ООО "БАЛАТОН И К" оформлены ветеринарные сопроводительные документы с указанием недостоверных сведений о сроках годности подконтрольной продукции, а именно: продление сроков годности продукции путём транзакции «переработка/производство».

     Так же на предприятии  ИП Волков А.П.  уполномоченным лицом оформлен  ветеринарный сопроводительный документ, где вес готовой продукции превышает вес сырья. 

      На основании вышеизложенного, хозяйствующим субъектам направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований РФ в области ветеринарии.

     Уполномоченным лицам  отправлены предупреждения в ФГИС Ветис. Паспорт.     

Общество
kuzbassnews.ru
11/10/2023
Общество
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