Нарушение законодательства РФ в области ветеринарии

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии (ГИС Меркурий), выявлены нарушения Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, полученные с использованием искусственного интеллекта.

На предприятиях: ООО "Индустрия Питания» и ООО "БАЛАТОН И К" оформлены ветеринарные сопроводительные документы с указанием недостоверных сведений о сроках годности подконтрольной продукции, а именно: продление сроков годности продукции путём транзакции «переработка/производство».

Так же на предприятии ИП Волков А.П. уполномоченным лицом оформлен ветеринарный сопроводительный документ, где вес готовой продукции превышает вес сырья.

На основании вышеизложенного, хозяйствующим субъектам направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований РФ в области ветеринарии.

Уполномоченным лицам отправлены предупреждения в ФГИС Ветис. Паспорт.