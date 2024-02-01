Нарушение законодательства РФ в области ветеринарии

В январе 2024 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии (ГИС Меркурий), выявлены нарушения Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, полученные с использованием искусственного интеллекта.

Уполномоченным лицом, на предприятии ООО "Индустрия питания" оформлен производственный сертификат на свиноводческую продукцию с указанием недостоверных сведений, а именно, использовано сырье «Шпик» в количестве 10 кг, далее произведена продукция «Шпик» в количестве 59,8кг. Таким образом, УЛ допущена критическая ошибка «производство готовой продукции из нелогичного объёма сырья» и нарушена прослеживаемость подконтрольных товаров при их производстве.

На основании вышеизложенного, хозяйствующему субъекту направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований РФ в области ветеринарии.

Уполномоченному лицу отправлено уведомление о приостановке регистрации на 30 календарных дней в ФГИС Ветис. Паспорт.