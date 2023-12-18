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Нарушение законодательства РФ, выявленные с использованием искусственного интеллекта

 

           Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в декабре текущего года в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии (ФГИС Меркурий), выявлены нарушения ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, полученные с использованием искусственного интеллекта, допущенные ветеринарными врачами.

       Так, на предприятии АО "Кузбасская птицефабрика" ветеринарным врачом подразделения ветеринарно-санитарной экспертизы ГБУ "Новокузнецкая районная СББЖ" оформлены производственные сертификаты на мясную продукцию с продлением сроков годности путем транзакции производство/переработка.

       Заведующая лабораторией ветсанэкспертизы ГБУ «Мариинская СББЖ» Лычагина А.В. при оформлении производственного сертификата на свиноводческую продукцию, продлила сроки годности продукции путем транзакции производство/переработка на предприятии ФКУ "ИК - 1 ГУФСИН России по Кемеровской области".

       На основании вышеизложенного, хозяйствующим субъектам направлены предостережения о недопустимости нарушения обязательных требований РФ в области ветеринарии.

      Управление ветеринарии Кузбасса информировано о ненадлежащем исполнении своих обязанностей ветеринарными врачами подведомственных учреждений.   

 

Общество
kuzbassnews.ru
18/12/2023
Общество
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