осударственным инспектором отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе Российской Федерации и транспорте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (далее – Управление) проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия - наблюдение за соблюдением обязательных требований (мониторинг безопасности).

От ГБУ «Беловская СББЖ» поступила информация о выявлении нарушения ветеринарного законодательства при транспортировке гражданкой Беловского района на территорию своего личного подсобного хозяйства 32 голов молодняка крупного рогатого скота, в возрасте около 1 месяца, без ветеринарных сопроводительных документов. По словам гражданки, животные приобретены в частном секторе Горного Алтая.

Кроме того, по данным ВетИС личное подсобное хозяйство у данной гражданки не зарегистрировано во ФГИС компоненте «Меркурий».

Собственнику личного подсобного хозяйства Управлением было объявлено предостережение о недопущении нарушений обязательных требований ветеринарного законодательства.