Нарушения, выявленные при помощи системы ФГИС «Меркурий» за 4 месяца 2023 года

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу при проведении мониторинга ФГИС «Меркурий» по состоянию на 15 мая 2023 года выявлено 810 нарушений, в том числе: 388 нарушений в мясной промышленности; 71 нарушений в рыбной промышленности; 277 нарушения в молочной промышленности; 26 птицеводческой промышленности; 30 при работе с кормами и кормовыми добавками; 14 при работе с живыми животными 2 при работе с пчеловодческой продукцией.

Также при работе в системе выявлен факт поступления продукции на подконтрольные территории с 32 фантомных площадок.

В ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» по уполномоченным лицам всего выявлено 706 нарушений, по которым приняты следующие меры: выдано 586 предупреждений; объявлено 43 предостережения; заблокировано 45 уполномоченных лиц; аннулировано 32 регистраций.

В отношении 104 ветеринарных врачей приняты следующие меры: выдано 85 представлений, 19 предостережения.