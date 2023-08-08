Нарушения, выявленные при помощи системы ФГИС «Меркурий» за 6 месяцев 2023 года

Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу при проведении мониторинга ФГИС «Меркурий» по состоянию на 17 июля 2023 года выявлено 949 нарушений, в том числе: 481 нарушений в мясной промышленности; 75 нарушений в рыбной промышленности; 312 нарушения в молочной промышленности; 31 птицеводческой промышленности; 31 при работе с кормами и кормовыми добавками; 21 при работе с живыми животными 2 при работе с пчеловодческой продукцией.

Также при работе в системе выявлен факт поступления продукции на подконтрольные территории с 49 фантомных площадок.

В ходе мониторинга ФГИС «Меркурий» по уполномоченным лицам всего выявлено 826 нарушений, по которым приняты следующие меры: выдано 622 предупреждений; объявлено 85 предостережения; заблокировано 73 уполномоченных лиц; аннулировано 46 регистраций.

В отношении 134 ветеринарных врачей приняты следующие меры: выдано 104 представлений, 28 предостережения.