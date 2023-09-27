Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Научный фестиваль РУСАЛа пройдет в Новокузнецке

4 ноября пройдет в Новокузнецке научный фестиваль РУСАЛ фестивAL#НАУКА.

Интеллектуальный фестиваль компания проводит в городах, где работают предприятия алюминиевой отрасли России, с 2016 года.

В 2023 году научный фестиваль пройдет в Шелехове, Братске, Саяногорске, Новокузнецке, Таежном, Тайшете, Краснотурьинске, Североуральске, Каменск-Уральске, Бокситогорске, Ухте, Кандалакше. На интерактивной выставке фестиваля будут созданы обучающие платформы по сборке квадрокоптеров, тестированию новинок AR- технологии, исследованию мира при помощи очков дополненной реальности и шлемов виртуальной реальности. Дети смогут почувствовать себя археологами и «найти» останки динозавров, стать диджеями и с помощью электропроводимости фруктов создать собственную мелодию. А также перевоплотиться в ученых-микробиологов и собственноручно повторить открытие пенициллина, попробовать себя в такой науке как нейромоделирование и стать видео операторами, чтобы сохранить на память о фестивале уникальные эмоциональные ролики, отснятые на специализированной локации, где установлены сразу 10 камер.

В каждом из городов молодые популяризаторы науки покажут школьникам эффектные научные шоу, позволяющие узнать об открытиях в таких областях как химия и физика. 4 ноября пройдет в Новокузнецке научный фестиваль РУСАЛ фестивAL#НАУКА.

«В современном мире происходят постоянные технологические трансформации: они задают ритм, создают новые пространства и каждый день улучшают жизнь людей. На фестивале мы не только расскажем о великих изобретениях прошлого, но и приоткроем занавес технологий будущего, покажем их в реальном времени. И мы надеемся, что гости «РУСАЛ фестиваAL#НАУКА» смогут увидеть возможности для реализации собственных креативных идей. Причем в той научной сфере, которая больше всего отзывается у юных исследователей», - рассказала Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом компании РУСАЛ.

Впервые научный фестиваль РУСАЛа пройдет в двух форматах – в очном и он-лайн режиме. У каждого гостя выставки будет возможность получить секретный QR код-приглашение, благодаря которому можно будет принять участие в закрытом интеллектуальном онлайн-шоу «Alюментарно». Кстати, в его рамках школьники узнают о деталях нового сезона другого образовательного проекта РУСАЛа – Олимпиада «13 элемент. Alхимия будущего».

 

 

Фото: РУСАЛ

Образование
Общество
Экономика
Топ
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
27/09/2023
Образование
Общество
Экономика
Топ
Новокузнецк

1200*628
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus