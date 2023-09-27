Научный фестиваль РУСАЛа пройдет в Новокузнецке

4 ноября пройдет в Новокузнецке научный фестиваль РУСАЛ фестивAL#НАУКА.

Интеллектуальный фестиваль компания проводит в городах, где работают предприятия алюминиевой отрасли России, с 2016 года.

В 2023 году научный фестиваль пройдет в Шелехове, Братске, Саяногорске, Новокузнецке, Таежном, Тайшете, Краснотурьинске, Североуральске, Каменск-Уральске, Бокситогорске, Ухте, Кандалакше. На интерактивной выставке фестиваля будут созданы обучающие платформы по сборке квадрокоптеров, тестированию новинок AR- технологии, исследованию мира при помощи очков дополненной реальности и шлемов виртуальной реальности. Дети смогут почувствовать себя археологами и «найти» останки динозавров, стать диджеями и с помощью электропроводимости фруктов создать собственную мелодию. А также перевоплотиться в ученых-микробиологов и собственноручно повторить открытие пенициллина, попробовать себя в такой науке как нейромоделирование и стать видео операторами, чтобы сохранить на память о фестивале уникальные эмоциональные ролики, отснятые на специализированной локации, где установлены сразу 10 камер.

В каждом из городов молодые популяризаторы науки покажут школьникам эффектные научные шоу, позволяющие узнать об открытиях в таких областях как химия и физика. 4 ноября пройдет в Новокузнецке научный фестиваль РУСАЛ фестивAL#НАУКА.

«В современном мире происходят постоянные технологические трансформации: они задают ритм, создают новые пространства и каждый день улучшают жизнь людей. На фестивале мы не только расскажем о великих изобретениях прошлого, но и приоткроем занавес технологий будущего, покажем их в реальном времени. И мы надеемся, что гости «РУСАЛ фестиваAL#НАУКА» смогут увидеть возможности для реализации собственных креативных идей. Причем в той научной сфере, которая больше всего отзывается у юных исследователей», - рассказала Наталья Альбрехт, заместитель генерального директора по управлению персоналом компании РУСАЛ.

Впервые научный фестиваль РУСАЛа пройдет в двух форматах – в очном и он-лайн режиме. У каждого гостя выставки будет возможность получить секретный QR код-приглашение, благодаря которому можно будет принять участие в закрытом интеллектуальном онлайн-шоу «Alюментарно». Кстати, в его рамках школьники узнают о деталях нового сезона другого образовательного проекта РУСАЛа – Олимпиада «13 элемент. Alхимия будущего».

Фото: РУСАЛ