Не ждите чуда, чудите сами!

В 13-й раз РУСАЛ проведет в Новокузнецке новогодний благотворительный марафон «Верим в чудо, творим чудо!»

В течение декабря 10 команд корпоративных волонтеров НкАЗа, предприятий и учреждений города будут создавать праздничное настроение в социальных, образовательных, культурных учреждениях, детских домах и приютах.

Вместе с подопечными они украсят к Новому году помещения социальных учреждений, научат их своими руками создавать тематическую атрибутику и костюмы, придумают сценарии новогодних праздников, сценок, игр и поздравлений. Самые активные участники организуют доброе событие в городе или по запросу социальных служб помогут нуждающимся.

«За 13 лет благотворительный марафон РУСАЛа стал событием, которое новокузнечане любят и ждут. Он стал таким же символом Нового года, как бой курантов и подарки под елкой. Ежегодно правила марафона меняются так, чтобы в нём могли участвовать и опытные волонтёры, и новички, делающие первые шаги в сфере добровольчества. И проявлять при этом лучшие качества – доброту, внимание, заботу. Чтобы люди становились гуманнее», — рассказал председатель комитета по культуре, туризму и молодежной политике Новокузнецкого городского совета народных депутатов Антон Василенко.

В Новокузнецке марафон стартует 28 ноября. Специалисты-психологи расскажут участникам об особенностях работы в социальных учреждениях в качестве волонтеров. Первое задание-знакомство с подопечными пройдет в интерактивных форматах - интеллектуальной игры и задушевной беседы.

Фото: ДСОиРОВ НкАЗа