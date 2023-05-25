Все новости Общество Культура  Экономика Происшествия Спорт Политика Образование Здоровье Экология
Анжеро-Судженск  |  Белово  |  Березовский  |  Верх-Чебула  |  Гурьевск  |  Ижморский  |  Калтан  |  Кемерово  |  Киселевск  |  Крапивинский  |  Ленинск-Кузнецкий  |  Мариинск
Междуреченск  |  Мыски  |  Новокузнецк  |  Осинники  |  Полысаево  |  Прокопьевск  |  Промышленная  |  Тайга  |  Таштагол  |  Тисуль  |  Топки  |  Тяжин  |  Юрга  |  Яшкино  |  Яя  |  Шерегеш
-A +A

Неликвидированные свалки на сельхозземлях ведут к риску распространения гриппа птиц

Незаконное складирование отходов на землях сельскохозяйственного назначения наносит не только огромный вред экологии и ущерб почвам, является источником природных пожаров, но и способствует распространению опасных болезней.

Неликвидированные мусорные скопления становятся местом постоянного обитания или остановок на пути миграции большого числа чаек, распространяющих высокопатогенный грипп птиц (ВПГ) среди диких и домашних особей.

Грипп птиц у чаек протекает в тяжелой форме, приводя к летальному исходу. В мае 2023 года зафиксирован резкий рост гибели птиц семейства чайковых (Laridae) от ВПГ.

Одно из основных мест добычи пропитания для чаек, живущих вдали от водоемов, становятся свалки и полигоны бытовых отходов.

С 2017 года по состоянию на 22.05.2023 Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу на подконтрольной территории выявлено 122 свалки на сельхозземлях общей площадью 134,7 га.

При этом, из общего количества за этот же период было ликвидировано 86 свалок, что составляет 70,5%. В 2022 году из 23 свалок устранили 41 (с учётом выявленных в предыдущих периодах), за I квартал 2023 года убрано только 9.

Проблема несанкционированных свалок твёрдых коммунальных отходов на землях сельскохозяйственного назначения (особенно на не разграниченной территории) остро стоит по всей России.

Решение вопросов организации деятельности и участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов предопределяет необходимость реализации государственными органами субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления ряда задач публично-властного характера по налаживанию устойчивой и согласованно функционирующей системы мер, призванных обеспечивать в целях предотвращения загрязнения территории муниципальных образований своевременное и бесперебойное оказание услуг по приему и перемещению коммунальных и промышленных отходов, а также позволяющих производить их утилизацию и переработку.

На муниципальные районы возложена не вся полнота бремени несения затрат по очистке территории муниципального образования от загрязнения коммунальными и промышленными отходами, необходимо учитывать компетенцию субъекта Российской Федерации, которой он наделен в этой области.

Ареал обитания чаек достаточно широкий. Большинство чаек зимуют на Черном или Каспийском морях, часть улетает на Северное море либо Средиземное, а также в страны Европы, Африки и Азии, в том числе неблагополучные (эндемичные) по высокопатогенному гриппу птиц.

Большая часть диких птиц, которые являются потенциальными вирусоносителями, в период весенней миграции прилетают в республику в места гнездований, создавая риск заноса гриппа и его распространения на домашнюю птицу.

Выявление и определение перечня инфицированных популяций птиц в настоящее время является залогом эффективности противоэпизоотических мероприятий.

Общество
kuzbassnews.ru
25/05/2023
Общество
Контакты | Реклама на сайте | Создание сайта | 18+
Свидетельство СМИ выдано Роскомнадзором 08.04.2011 ЭЛ № ФС 77 - 44486 Новости Кузбасса © 2007-2023
Публикация материалов возможна с указанием источника: kuzbassnews.ru
Система Orphus