Неликвидированные свалки на сельхозземлях ведут к риску распространения гриппа птиц

Незаконное складирование отходов на землях сельскохозяйственного назначения наносит не только огромный вред экологии и ущерб почвам, является источником природных пожаров, но и способствует распространению опасных болезней.

Неликвидированные мусорные скопления становятся местом постоянного обитания или остановок на пути миграции большого числа чаек, распространяющих высокопатогенный грипп птиц (ВПГ) среди диких и домашних особей.

Грипп птиц у чаек протекает в тяжелой форме, приводя к летальному исходу. В мае 2023 года зафиксирован резкий рост гибели птиц семейства чайковых (Laridae) от ВПГ.

Одно из основных мест добычи пропитания для чаек, живущих вдали от водоемов, становятся свалки и полигоны бытовых отходов.

С 2017 года по состоянию на 22.05.2023 Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу на подконтрольной территории выявлено 122 свалки на сельхозземлях общей площадью 134,7 га.

При этом, из общего количества за этот же период было ликвидировано 86 свалок, что составляет 70,5%. В 2022 году из 23 свалок устранили 41 (с учётом выявленных в предыдущих периодах), за I квартал 2023 года убрано только 9.

Проблема несанкционированных свалок твёрдых коммунальных отходов на землях сельскохозяйственного назначения (особенно на не разграниченной территории) остро стоит по всей России.

Решение вопросов организации деятельности и участие в организации деятельности по сбору (в том числе раздельному сбору), транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, захоронению твердых коммунальных отходов предопределяет необходимость реализации государственными органами субъекта Российской Федерации и органами местного самоуправления ряда задач публично-властного характера по налаживанию устойчивой и согласованно функционирующей системы мер, призванных обеспечивать в целях предотвращения загрязнения территории муниципальных образований своевременное и бесперебойное оказание услуг по приему и перемещению коммунальных и промышленных отходов, а также позволяющих производить их утилизацию и переработку.

На муниципальные районы возложена не вся полнота бремени несения затрат по очистке территории муниципального образования от загрязнения коммунальными и промышленными отходами, необходимо учитывать компетенцию субъекта Российской Федерации, которой он наделен в этой области.

Ареал обитания чаек достаточно широкий. Большинство чаек зимуют на Черном или Каспийском морях, часть улетает на Северное море либо Средиземное, а также в страны Европы, Африки и Азии, в том числе неблагополучные (эндемичные) по высокопатогенному гриппу птиц.

Большая часть диких птиц, которые являются потенциальными вирусоносителями, в период весенней миграции прилетают в республику в места гнездований, создавая риск заноса гриппа и его распространения на домашнюю птицу.

Выявление и определение перечня инфицированных популяций птиц в настоящее время является залогом эффективности противоэпизоотических мероприятий.