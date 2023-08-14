Необоснованное увеличение срока годности продукции

При проведении мониторинга данных ФГИС «Меркурий» Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу выявлено нарушение обязательных требований ветеринарного законодательства, выразившееся в том, что уполномоченным лицом мясоперерабатывающего предприятия ИП Гамбаровой К.Е. Кемеровской области - Кузбасса оформлен ветеринарный сопроводительный документ на подконтрольную продукцию, прослеживаемость которой нарушена в результате необоснованного увеличения срока годности путем транзакции «переработка/производство», что является нарушением ветеринарных правил оформления ветеринарных сопроводительных документов.

За нарушение оформления ВСД на продукцию в ФГИС «Меркурий» ИП Гамбаровой Кристине Евгеньевне выдано предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства РФ, уполномоченному лицу – предупреждение в ФГИС ВетИС Паспорт.

Ситуация находиться на контроле Управления.