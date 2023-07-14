Неправомерное увеличение объемов продукции

Мониторинговой группой отдела внутреннего государственного ветеринарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу (Далее - Управление) при анализе оформления электронных ветеринарных сопроводительных документов (эВСД) во ФГИС «Меркурий» на предприятии ООО «Старт» установлено, что объемы поступающего на переработку сырья не соответствуют объемам выработанной продукции. Так для производства 20 кг соломки из оленины, было использовано 1,5 кг мяса оленины. Таким образом, уполномоченным лицом оформлены ветеринарные сопроводительные документы на продукцию, прослеживаемость которой не подтверждена.

Уполномоченному лицу ООО «Старт» отправлено предупреждение в Ветис. Паспорт.

Кроме того, за нарушение «Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утвержденных Приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589, обществу с ограниченной ответственностью «Старт» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований.

Предостережение находится на контроле у Управления.