НЕПРОШЕНЫЕ ГОСТИ В ПОСЕВАХ КУКУРУЗЫ

В настоящее время в России перед сельхозтоваропроизводителями ставится задача по обеспечению населения продовольствием, особенно животноводческой продукцией, а для этого требуются корма.

В Кузбассе в последнее время делается большая ставка по выращиванию кукурузы на зерносенаж, так как это очень ценный питательный корм. Для посева кукурузы в основном используют импортный семенной материал, что значительно увеличивает опасность проникновения новых, отсутствующих на территории РФ карантинных вредных организмов, которые могут нанести большой ущерб сельскому хозяйству.

Специалисты Управления Россельхознадзора по республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбасса напоминают, что сельхозпроизводители всех форм собственности, в целях своевременного выявления, локализации и ликвидации очагов карантинных организмов обязаны проводить обследование подкарантинных объектов на наличие карантинных объектов и в случае их выявления информировать об этом Управление Россельхознадзора (в соответствии с ч.1 ст. 32 Федерального закона Российской Федерации от 21.07.2014 № 206-ФЗ «О карантине растений», и п.12 Решения Совета Евразийской экономической комиссии от 30 ноября 2016 г. N 159 "Об утверждении единых правил и норм обеспечения карантина растений на таможенной территории Евразийского экономического союза").

Кукуруза такая культура, которая практически не имеет своих специфических вредителей. В отдельные годы ее посевы повреждаются листогрызущими вредителями, но в сравнении с другими зерновыми культурами, затраты на борьбу с вредителями на кукурузных полях относительно невелики. Однако в ближайшее время эта ситуация для работников сельскохозяйственного производства может существенно измениться в худшую сторону. Вплотную к границам юго-западных регионов РФ подступает серьезная угроза – западный кукурузный жук (диабротика) (Diabrotica virgifera).

Одним из опаснейших карантинных вредных организмов на посевах кукурузы является Кукурузный жук, отсутствующий на территории РФ. Риск его появления в нашей стране в ближайшие годы чрезвычайно велик. Кукурузный жук, появившийся в бывшей Югославии в 90-х годах, уже зарегистрирован в 22 европейских странах и стремительно (до 70 км в год) приближается к границам России – он уже обнаружен в Польше, на Украине и в Белоруссии. По анализу фитосанитарного риска возможный ежегодный ущерб от этого вредителя в случае его проникновения и акклиматизации на территории России может составить более 5 млрд. руб.

Кукурузный жук диабротика — монофаг, питается исключительно растениями кукурузы. Жуки длиной 5—6 мм, повреждают листья и зерна молодых початков, обгрызают метелки и столбики женских соцветий. Но самый большой вред наносят личинки, которые питаются корнями растений, приводя к ослаблению, полеганию и в итоге гибели растения. О заселении растений личинками вредителя можно судить по пожелтению и отставанию в росте растений кукурузы. Нужно обращать внимание на угнетенные растения с признаками общего увядания. Лучшее время для выявления вредителя — цветение кукурузы и до первых заморозков. Жук может попасть к нам с любыми транспортными средствами и перевозимыми грузами, а также в результате активного или пассивного перелета. За один перепет жуки могут преодолевать расстояние до 24 км, в год — 300 км.

Кроме кукурузного жука, на кукурузе возможно появление и двух других опасных карантинных заболеваний – диплодиоза кукурузы и южного гельминтоспориоз кукурузы раса Т. Эти заболевания, поражают всходы, листья, листовые влагалища, початки, зерна кукурузы. Пятнистость листьев и гниль початков являются основными формами проявления болезни. В результате снижается урожайность кукурузы: зерна становятся щуплыми, растения полегают, на 15-40 % снижается всхожесть семян. Кроме того, зараженное диплодиозом кукурузы зерно может вызывать микотоксикоз при скармливании его крупному рогатому скоту или овцам. Источником инфекции являются зараженные семена и растительные остатки, где гриб может сохраняться до 4-х лет.

Для предотвращения проникновения «непрошенных гостей» на территорию нашей страны и области, соблюдайте простые правила: перед посевом проверьте фитосанитарное состояние семенного материала, соблюдайте севооборот, своевременно проводите обследования на наличие отсутствие карантинных объектов. При выявлении незнакомых или карантинных вредных организмов, либо признаков их наличия, незамедлительно сообщайте в отдел фитосанитарного надзора Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу. по адресу: г. Кемерово, ул. Муромцева, 2б; тел: (384-2) 36-15-80.