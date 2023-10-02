Нерасторопность московской коллекторской компании избавила жителя Кузбасса от 100-тысячного долга

Мариинский городской суд в Кемеровской области установил: коллекторское общество с ограниченной ответственностью «Региональная служба взыскания», которому перешло право требования долга с жителя Мариинска по просроченному кредитному договору в размере 100 тысяч рублей, пропустило трёхгодичный срок исковой давности почти на три с половиной года…

Около 10 лет тому назад 25-летний житель Мариинска заключил с одним из коммерческих банков кредитный договор сроком на три года, по которому он вносил периодические платежи до начала 2015-го, после чего перестал выполнять свои обязательства по причине отсутствия доходов. В связи тем, что банк не предъявлял претензий относительно образовавшейся задолженности, молчал и мариинец, не пытаясь оформить отсрочку задолженности…

По прошествии почти двух лет (в декабре 2016 года) банк уступил право требования образовавшегося долга компании «СВЕА Экономи Сайпрус Лимитед», которая, в свою очередь, в 2021 году «передала» право требования долга коллекторской компании «Региональная служба взыскания».

К тому времени сумма долга увеличилась до 100 тысяч рублей, и по заявлению «коллекторов» мировым судьёй был выдан исполнительный документ о взыскании с мариинца этого долга. Но решение суда было отменено в связи с возражениями должника.

После этого прошло ещё два года, и «коллекторы», к середине 2023 года вспомнив о долге уже 35-летнего мариинца, обратились в Мариинский городской суд с требованием взыскания того самого долга и судебных расходов.

В суде мариинец исковые требования «Региональной службы взыскания» не признал, настаивая на отказе в их удовлетворении в связи с пропуском срока исковой давности.

Рассмотрев гражданское дело, суд установил, что должником действительно были нарушены условия кредитного договора, а последний платёж по кредитному договору мариинец должен был внести до октября 2016 года включительно. Таким образом, срок исковой давности по последнему платежу истекал в октябре 2019 года. При этом компания «Региональная служба взыскания» обратилась в суд с иском лишь в конце июня 2023-го, пропустив срок исковой давности более чем на три с половиной года.

В связи с тем, что взыскателем был пропущен срок исковой давности, Мариинский городской суд Кемеровской области отказал компании в удовлетворении исковых требований.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников