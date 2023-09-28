Незаконная продажа «Старинной фамилии» и «Русской валюты» повлекла для жительницы Кузбасса наказание в виде штрафа

52-летняя жительница Мариинска в торговом павильоне «Товары на дорожку» на железнодорожной платформе станции Мариинск незаконно торговала спиртосодержащей пищевой продукцией.

В поле зрения правоохранителей 52-летняя жительница Мариинска попала ещё в марте 2023 года, когда незаконно продала в торговом павильоне «Товары на дорожку» на железнодорожной посадочной платформе станции Мариинск местному жителю за 600 рублей одну бутылку водки «Старинная фамилия». Тогда суд назначил ей административный штраф в минимальном размере: 30 тысяч рублей.

Через три месяца после этого, являясь лицом, подвергнутым административному наказанию, в магазине «Светофор» она приобрела бутылку водки «Русская валюта» с целью её дальнейшей незаконной перепродажи в том же павильоне на станции Мариинск. На следующий день она осуществила задуманное, реализовав купленную бутылку водки местному жителю за 800 рублей.

На этот раз она совершила преступление, предусмотренное статьёй 1714 Уголовного кодекса Российской Федерации, за что ей грозила уже уголовная ответственность в виде штрафа в размере от 50 до 80 тысяч рублей либо исправительных работ на срок до 1 года.

В судебном заседании подсудимая полностью признала вину и заявила ходатайство о постановлении приговора в особом порядке принятия судебного решения. Государственный обвинитель и защитник подсудимой не возражали против применения особого порядка судебного разбирательства.

При назначении наказания суд учёл отсутствие отягчающих обстоятельств. При этом совокупность установленных смягчающих наказание обстоятельств суд признал исключительными, позволяющими назначить наказание ниже минимального размера, предусмотренного за данный вид преступления.

В результате суд назначил 52-летней женщине наказание в виде штрафа в размере 5 тысяч рублей (ниже низшего предела, предусмотренного штрафными санкциями за совершённое преступление).

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников