Незаконно уволенная мойщица посуды в Кузбассе через суд добилась восстановления на работе

В результате рассмотрения исковых требований женщины суд установил, что мойщица посуды не только была уволена в период её временной нетрудоспособности, но также и по одному из незаконных оснований для увольнения: в связи с осуществлением своих функций по мытью посуды в украшениях.

Из материалов гражданского дела следует, что в конце января 2023 года местная жительница была принята на работу в муниципальное учреждение «Мариинский комбинат школьного питания» на должность мойщика посуды с испытательным сроком три месяца.

Через полмесяца работы она после возврата термосов с остатками гречневой каши не помыла их, оставив на два дня, что является грубым нарушением санитарных правил. Дополнительно в приказе о нарушении трудовой дисциплины и невыполнении возложенных трудовых обязанностей работодатель указывал, что женщина систематически опаздывает на работу. Тогда за перечисленные нарушения ей было объявлено замечание.

Ещё через месяц руководством учреждения был издан приказ о невыполнении мойщицей посуды своих обязанностей в связи с тем, что она находилась на рабочем месте в украшениях (кольца, серьги). Тем самым, по мнению работодателя, ею были нарушены санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения (СанПиН 2.3/2.4.3590-20). Перед изданием последнего приказа работодатель пытался получить от женщины письменное объяснение, но она отказалась это делать, в связи с чем были составлены соответствующие акты. В этот же день ей было предъявлено уведомление об увольнении в связи с неудовлетворительным результатом испытания, а также о том, что трудовой договор с ней будет расторгнут через три дня. Знакомиться с документами женщина также отказалась.

После разговора с работодателем она почувствовала себя неудовлетворительно (поднялось давление), и на следующий день после обращения в поликлинику ей был открыт листок нетрудоспособности по 4 апреля 2023 года, о чём она предупредила работодателя. 5 апреля 2023 года ей снова был «открыт больничный», а через несколько дней женщина была госпитализирована в стационар. 8 мая она пыталась приступить к работе, но ей сообщили, что 5 апреля она была уволена. Не согласившись с увольнением, женщина обратилась в суд с требованием признания увольнения незаконным.

Суд установил, что на дату приказа об увольнении женщина являлась временно нетрудоспособной и предпринимала меры для сообщения работодателю о данном обстоятельстве (пыталась дозвониться до директора учреждения). Однако работодатель на момент издания приказа не убедился в выздоровлении работника, в связи с чем на основании части шестой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации у ответчика отсутствовали законные основания для её увольнения.

Также суд оценил сами события, на основании которых произошло увольнение, и пришёл к выводу, что мытьё посуды в украшениях (кольца, серьги) не может быть признано в качестве фактов нарушения истцом своих трудовых функций, поскольку данные обязанности (запрет мойщику посуды трудиться в украшениях) прямо не указан в должностных обязанностях по данной профессии. Учёл суд и то, что в должностной инструкции мойщика посуды имеется общее (абстрактное) указание на то, что работник в своей деятельности руководствуется санитарно-эпидемиологическими правилами. При этом не раскрыты конкретные стандарты, которыми должна руководствоваться мойщица посуды.

В итоге суд признал увольнение женщины незаконным, восстановив её в должности мойщика посуды Мариинского комбината школьного питания с 6 апреля 2023 года. Также учреждение выплатило ей заработную плату около 60 тысяч рублей за время вынужденного прогула с 6 апреля по 27 июня 2023 года.

Работодатель не согласился с таким решением суда, и через своего представителя обжаловал его в вышестоящую судебную инстанцию, которая 19 сентября 2023 года оставила решение без изменения.

Официальный представитель

Мариинского городского суда

Кемеровской области

Алексей Бушуев

Фото из открытых источников