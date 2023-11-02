Ночь искусств в главной библиотеке Кузбасса

4 ноября, в День народного единства, Государственная научная библиотека Кузбасса им. В.Д. Федорова примет участие в XI ежегодной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств», которая в 2023 году проходит под девизом: «Россия объединяет». Начало мероприятий – в 18:00.

Для кемеровчан и гостей столицы Кузбасса подготовлена насыщенная программа – экскурсии, концерты, лекции, мастер-классы, игры, музыка, живое общение и, конечно, огромный мир книг.

Откроет Ночь искусств выступление настоящих русских красавиц и задорных хлопцев творческого коллектива «Русские вечерки».

Специально для гостей будут работать творческие локации: на первом этаже - площадка «Территория игр» с участием кемеровских клубов любителей настольных игр («D20», «Хромой Мипл», «HOBBYGAMES»), студии виртуальной реальности «ZAPREDEL». Здесь же можно будет познакомиться с выставкой стендовых моделей машин и самолетов Андрея Новикова, поучаствовать в интеллектуальных, военно-патриотических и краеведческих играх, освоить игру на барабанах, получить мастер класс от народного мастера по бересте и даже принять участие в практическом занятии по подготовке оружия к бою, который проведет военно-патриотический центр «Вымпел-Кузбасс».

На локациях второго этажа гостей ждут мастер-классы по рукоделию и 3D моделированию, фотозона и огромная танцевальная площадка на паркете, где можно не только увидеть, как кружатся в бальных танцах красивые пары, но и научиться танцевать задорную польку, торжественный полонез или головокружительный вальс. Классические бальные па сменятся зажигательными современными танцами и ирландскими кейли. А для тех, кто любит петь распахнет свои двери караоке-бар.

В виртуальном концертом зале библиотеки в рамках национального проекта «Культура» пройдет цифровой концерт «Ночь музыки. Маленькие шедевры большой музыки», который сменит живой концерт творческих коллективов города Кемерово «Россия объединяет».

Кемеровское областное отделение Общероссийской общественной организации «Российская Федерация Го» проведет показательный турнир по древнекитайской настольной игре и практические занятия для желающих освоить стратегическое мышление.

Для тех, кто настроен провести время интеллектуально, пройдут лекции и беседы.

Подробная информация и точное расписание работы локаций Ночи искусств в главной библиотеке Кузбасса представлены на сайте и соцсетях библиотеки.

Фото: отдел информационной политики