Новая Горная Управляющая Компания выделила 20 млн рублей на благоустройство Междуреченска

В рамках благотворительной программы «Новая Горная. Импульс развития территорий» компания помогла обновить три городские территории Междуреченска. На эти цели направили 20 млн рублей.

Возле дома по пр. 50 лет Комсомола, 15 капитально отремонтировали проезды, обустроили большую парковку и площадку для отдыха со скамейками и урнами. Также сделали пешеходную дорожку, отмостку по периметру здания и убрали аварийные деревья.

Директор АО «Междуречье» Новой Горной УК Николай Просветов: «Для компании важно помогать городу. В Междуреченске живет большинство наших сотрудников. Мы хотим, чтобы, возвращаясь с работы, они ехали по хорошим дорогам, жили в домах с комфортными дворами, а дети учились и развивались в достойных условиях».

Новое благоустроенное место отдыха с площадками для детей появилось у жителей 101 квартала. Сквер возле дома по пр. 50 лет Комсомола, 69 обновили по программе «Формирование комфортной городской среды». Компания помогла завершить благоустройство. На выделенные средства заменили покрытие пешеходных дорожек, бордюры, установили новые парковые диваны и урны.

Глава Междуреченского городского округа Сергей Перепилищенко: «Общественную территорию на 101 квартале для благоустройства выбрали сами жители во время голосования. А Новая Горная Управляющая Компания проявила инициативу и поддержала наш проект. Благодаря угольщикам удалось сделать комфортное место для горожан».

Также Новая Горная УК помогла завершить преображение территории вокруг дворца культуры «Железнодорожник». Во дворе дома по ул. Вокзальная, 64 на проезжей части и подходах к подъездам заменили асфальт и тротуарный бордюр, восстановили газон.

Фото: УК Новая Горная