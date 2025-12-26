Новая партия кузбасского мороженого экспортирована в Монголию под контролем Россельхознадзора

24 декабря 2025 года в Кемерово инспектор Россельхознадзора оформил необходимые документы для отгрузки в Монголию новой партии мороженого. Таким образом, 9,99 т лакомства, произведённого предприятием, прошедшего соответствующую аттестацию в ведомстве, увеличили общий объем экспорта с начала года до 176,71 т.

Перед отправкой партия прошла документарный и лабораторный контроль в аккредитованной лаборатории ФГБУ «ВНИИЗЖ». Успешное подтверждение качества и безопасности стало основанием для оформления экспортного ветеринарного сертификата, удостоверяющего, что продукция подготовлена в соответствии с ветеринарно-санитарными требованиями Евразийского экономического союза и Монголии.

Перевозка мороженого до места назначения предусмотрена автомобильным транспортом в сопровождении ветеринарного сертификата формы 5d.