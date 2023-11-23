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Новая возможность в компоненте eCert на вывоз домашних животных

При оформлении электронных ветеринарных сертификатов на вывоз  домашних животных в компоненте eCert появился новый функционал. Так, кроме оформления электронных ветеринарных сертификатов на собак, кошек и домашних хорьков, добавлены новые виды домашних животных с возможностью последующей выдачи международного ветеринарного сертификата формы 5a: белка, ворон, игуана, канарейка, кролик, крыса, черепаха, морская свинка, мышь, попугай, хомяк, шиншилла.

Для оформления электронного ветеринарного сертификата владельцу животного необходимо выполнить ряд условий: провести идентификацию питомца (чипирование, клеймение, кольцевание и др.), вакцинировать против инфекционных заболеваний, в том числе бешенства, собак, кошек, домашних хорьков, декоративных грызунов. Кроликов вакцинируют также от вирусной геморрагической болезни кроликов и от миксоматоза, в неблагополучных регионах возможна иммунизация от листериоза, сальмонеллеза и пастереллеза.

 Все животные должны быть обработаны от эктопаразитов и эндопаразитов, попугаи и другая домашняя птица должна быть обработана от пухопероедов.

Все обработки, вакцинации, идентификационный номер животного и результаты клинического осмотра должны быть внесены в ветеринарный паспорт животного.

Кроме того, перед поездкой с животным за границу необходимо ознакомиться с требованиями выбранной страны для отдыха или постоянного места жительства на официальном сайте Россельхознадзора в разделе «Экспорт/Импорт/Страна». Так, например, в Индию в качестве домашних животных разрешен ввоз только кошек и собак. Остальные биологические виды не попадают под определение питомцев.  

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу напоминает, чтобы существенно сократить время получения электронного ветеринарного документа владелец животного может подать заявку на официальном сайте Россельхознадзора.

Общество
kuzbassnews.ru
23/11/2023
Общество

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