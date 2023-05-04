Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу сообщает, что Постановлением Правительства РФ от 08.04.2023 № 565 (далее-Постановление) утверждены Правила представления документов и сведений о лекарственных препаратах для ветеринарного применения, вводимых в гражданский оборот.

Правила устанавливают порядок представления в Россельхознадзор документов и сведений о каждой серии произведенного в РФ лекарственного препарата или каждой серии ввозимого в РФ лекарственного препарата, вводимых в гражданский оборот на территории страны (за исключением иммунобиологических лекарственных препаратов) производителями и организациями, осуществляющими их ввоз.

Также вышеуказанным постановлением утверждены:

- Правила выдачи разрешения на ввод в гражданский оборот иммунобиологического лекарственного препарата для ветеринарного применения;

- Правила выдачи протоколов испытаний о соответствии серий иммунобиологического лекарственного препарата для ветеринарного применения показателям качества, предусмотренным нормативным документом.

Документом закрепляется возможность получения разрешения на ввод в гражданский оборот иммунобиологического лекарственного препарата для ветеринарного применения с использованием Единого портала госуслуг.

Срок выдачи разрешения составляет 5 рабочих дней со дня представления в Россельхознадзор заявления о выдаче разрешения и соответствующих документов, предусмотренных Правилами.

Постановление вступает в силу с 1 сентября 2023 г., за исключением положений пунктов 5, 8, 9, 14 и 16 Правил выдачи разрешения на ввод в гражданский оборот иммунобиологического лекарственного препарата для ветеринарного применения, утвержденных настоящим постановлением, в части использования федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», которые вступают в силу с 1 марта 2024 г.