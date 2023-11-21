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Новокузнечане поддержали росгвардейцев, передав дополнительное оборудование

В Новокузнецке в рамках акции «Своих не бросаем» представители Кузнецкого металлургического техникума передали одному из спецподразделений кузбасской Росгвардии модернизированные печи.

Молодые новокузнечане изготовили партию мобильных печей для обогрева своими силами. По словам производителей, печи практически не выпускают дыма, что позволяет оставаться незаметной в полевых условиях.

Кроме того, отблагодарить росгвардейцев за их доблестную службу решили и волонтёры профессионального колледжа. Ребята собрали вещи первой необходимости и передали бойцам спецназа.

 

Фото: Росгвардия

Общество
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
21/11/2023
Общество
Новокузнецк
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