Новокузнечане праздновали, пили и не стеснялись садиться в состоянии опьянения за руль

68 водителей в состоянии опьянения выявили инспекторы ГИБДД на дорогах Новокузнецка за минувшие праздничные дни, с 1 по 8 января 2025 года. Для 5 человек это был уже повторный случай и новый год начался с уголовной статьи.

Впрочем, отдыхать новокузнечане начали уже 29 декабря. И в период с 29 по 31 декабря прошлого года выявили еще 31 водителя в состоянии опьянения.

Самыми оказались 31 декабря и 7 января – 14 и 11 таких водителей соответственно.

Общий итог долгих праздничных выходных - 99 нетрезвых водителей за рулем автомобилей на дорогах Новокузнецка.

Выявление фактов управления транспортным средством в состоянии опьянения – одна из приоритетных задач для Госавтоинспекции. Впереди Старый Новый год и Крещение. Поэтому наряды ДПС при патрулировании улиц по-прежнему усилены.

Фото: ГИБДД г. Новокузнецка Кемеровской области