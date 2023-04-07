В Красноярске прошла церемония награждения победителей и призеров Всероссийский олимпиады школьников "13-й элемент. ALхимия будущего".

Конкурс для талантливых учеников 8-11-х классов, увлеченных точными и естественно-научными предметами - физикой, математикой, информатикой, химией, ежегодно с 2011 года проводит алюминиевая компания РУСАЛ. В этом сезоне в проекте состязались 3356 ребят, призовые места заняли 163 школьника, 49 из них стали победителями. Лучшие 11-классники получат дополнительные баллы для поступления в вузы - партнеры РУСАЛа и войдут во внешний кадровый резерв компании.

Чтобы принять участие в олимпиаде, достаточно было зарегистрироваться на портале проекта и подать заявку.

В финале приняли участие 906 школьников.

Победителями и призерами 2-й и 3-й степени стали 163 школьника, 49 из них заняли первое место. "Олимпийскими чемпионами" стали ребята из городов со всей России от подмосковных Мытищ до приморского Артема, среди которых: Красноярск, Иркутск, Железногорск, Ангарск, Братск, Назарово, Саяногорск, Новосибирск, Новокузнецк, Волгоград, Екатеринбург, Пенза, Липецк, Рыбинск, Саранск, Каменск-Уральский, Череповец.

Особое значение успех на олимпиаде имеет для 11-классников: им обеспечены преимущества при поступлении в вузы - партнеры РУСАЛа. Это СФУ (в том числе его филиал - Хакасский технический институт), Волгоградский государственный технический университет (ВолгГТУ), Иркутский национальный исследовательский технический университет (ИРНИТУ), Уральский государственный горный университет (УГГУ, Екатеринбург), Сибирский государственный индустриальный университет (СибГИУ, Новокузнецк). Дополнительные баллы учитываются в качестве индивидуальных достижений абитуриентов - победителей и призеров (а в некоторых вузах - и финалистов) олимпиады при приеме на обучение. Например, при поступлении в ИРНИТУ победители и призеры получают по 7 баллов, а в УГГУ всем финалистам дают по 3 балла.

В олимпиаде участвуют не только школьники, но и их учителя. Олимпиада "13-й элемент. ALхимия будущего" проводилась уже в 12-й раз. Развивать у школьников высокий интерес к науке и технике через организацию специальных мероприятий и создание ресурсных баз в городах, где работают предприятия РУСАЛа, больше 10 лет назад предложил основатель алюминиевой компании Олег Дерипаска. С этого начинается система подготовки будущих инженерных кадров, востребованных в индустрии.

Фото из открытых источников