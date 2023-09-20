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Новокузнечанка заплатит штраф за оскорбление

Прокуратура Центрального района Новокузнецка провела проверку по факту оскорбления.

 

В ходе проверки установлено, что женщина 1973 года рождения позвонила по телефону заявительнице и на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений оскорбила женщину, используя выражения, противоречащие общепринятым нормам морали и нравственности и унижающие честь и достоинство.

Прокурором Центрального района г. Новокузнецка в отношении виновного лица вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст. 5.61 КоАП РФ (оскорбление).

Мировым судьей судебного участка Центрального судебного района г. Новокузнецка с учетом признания вины и раскаяния, виновной назначено  административное наказание в виде штрафа в размере 3 тысяч рублей. Постановление суда вступило в законную силу.

 

Фото из открытых источников

Происшествия
Новокузнецк
kuzbassnews.ru
20/09/2023
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