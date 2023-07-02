Новокузнецк отметил 405-летие

1 июля Новокузнецк отпраздновал 405 лет со дня основания.

В рамках праздновниея губернатор Кузбасса Сергей Цивилев встретился с почетными гражданами Новокузнецка и принял участие в праздничных мероприятиях, посвященных Дню города.

На торжественном заседании городского Совета народных депутатов и коллегии администрации Новокузнецка прошло чествование горожан, внесших свой вклад в развитие и процветание города. Звания «Почетный гражданин города Новокузнецка» удостоены участница Великой Отечественной войны 98-летняя Клавдия Чуканова, народный артист РФ Владимир Машков, а также ветеран войны, заслуженный учитель, отличник народного просвещения РСФСР Виктор Демидов (посмертно).

В это же время в каждом районе Новокузнецка были организованы концерты местных коллективов и развлекательные программы. Главной площадкой стал Центральный район. На пр. Металлургов заняли свои локации все шесть районов города со своими культурно-развлекательными программами.

В музее-заповеднике «Кузнецкая крепость» состоялся IV Международный фестиваль «КуZня джаzZ». Горожане смогли в течение 9 часов наслаждаться живой музыкой в исполнении 64 музыкантов — российских и мировых звезд. Финалом стало выступление известного отечественного исполнителя Сергея Мазаева.

Завершил праздничную программу торжественный салют в музее-заповеднике «Кузнецкая крепость».

Фото: пресс-центр Правительства Кузбасса