Новокузнецкие росгвардейцы предотвратили пожар в детском саду

В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика Алексея Баёва и старшины Дмитрия Кузнецова ликвидировал очаг возгорания в дошкольном учреждении.

В ночное время росгвардейцы прибыли на вызов сработавшей охранно-пожарной сигнализации к городскому детскому саду. Стражи правопорядка выяснили от эвакуировавшегося сторожа, что в одном из помещений объекта произошло возгорание. По радиосвязи росгвардейцы запросили на место происшествия экстренные службы.

До их прибытия группа задержания обесточила здание и с помощью штатных огнетушителей ликвидировала очаг возгорания электрощитового оборудования, предотвратив распространение огня.

Благодаря оперативным и слаженным действиям росгвардейцев удалось минимизировать ущерб дошкольному учреждению.

Фото: Росгвардия