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Новокузнецкие росгвардейцы предотвратили пожар в детском саду

 В Новокузнецке экипаж вневедомственной охраны Росгвардии в составе прапорщика Алексея Баёва и старшины Дмитрия Кузнецова ликвидировал очаг возгорания в дошкольном учреждении.

В ночное время росгвардейцы прибыли на вызов сработавшей охранно-пожарной сигнализации к городскому детскому саду. Стражи правопорядка выяснили от эвакуировавшегося сторожа, что в одном из помещений объекта произошло возгорание. По радиосвязи росгвардейцы запросили на место происшествия экстренные службы.

 До их прибытия группа задержания обесточила здание и с помощью штатных огнетушителей ликвидировала очаг возгорания электрощитового оборудования, предотвратив распространение огня.

  Благодаря оперативным и слаженным действиям росгвардейцев удалось минимизировать ущерб дошкольному учреждению.

 

Фото: Росгвардия

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kuzbassnews.ru
20/07/2023
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