Новокузнецкий аэропорт подвел итоги лета

В аэропорту «Новокузнецк» подвели производственные итоги лета. Показатели вновь впечатляющие: за три месяца воздушная гавань обслужила 148 197 пассажиров, что на 22% превысило показатели прошлого года. В августе было обслужено 53 378 пассажиров, что стало абсолютным рекордом по пассажиропотоку в месяц.

«Мы неоднократно говорили, что к 2027 году планируем войти в состав аэропортов-миллионников по пасспотоку. Подводя ежемесячно производственные итоги, видим, что это реально. Даже с учетом увеличения направлений и частот, средняя загрузка рейсов летом составила 92%. Это на 5% больше, чем за тот же период в прошлом году», - отметил генеральный директор аэропорта «Новокузнецк» Кирилл Ермаков.

Напомним, летом максимальное количество вылетов в Сочи достигало 5-и в неделю, были увеличены частоты на Новосибирск и добавлен вечерний рейс в Москву, осуществляющийся по понедельникам, вторникам, средам, четвергам и субботам.

Фото: аэропорт «Новокузнецк»