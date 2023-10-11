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Новокузнецкий Центр общения старшего поколения Социального фонда по Кузбассу провел акцию поддержки участников СВО

В ней приняли участие активисты центра и сотрудники Клиентской службы в Орджоникидзевском районе.

Так участники акции присоединились к новокузнецкому движению волонтеров «Наши – это мы!» для помощи в фасовке и сборке блюд из сублимированных продуктов. Часть высушенных продуктов волонтеры покупают, часть сами сушат дома. Бойцов СВО наверняка порадуют приготовленные с заботой фрукты, овощи, мясные продукты.

В этот раз было расфасовано 380 порций-пакетов картофельного пюре с курицей и приправами. В каждый порционный пакетик была с любовью и теплом вложена этикетка с составом и способом приготовления. Груз отправлен через представителя волонтёрского движения к месту назначения. Еще одна акция скоро пройдет в новокузнецком лицее №76: вместе со школьниками сотрудники регионального Отделения СФР и активисты Центра общения старшего поколения соберут для бойцов СВО ароматные чаи с фруктами.

 

Фото: ОСФР

Общество
kuzbassnews.ru
11/10/2023
Общество
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