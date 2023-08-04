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Новокузнецкий «Металлург» приглашает болельщиков на важный матч в чемпионате России по регби

Новокузнецкий «Металлург» в понедельник, 7 августа, проведет матч в рамках второго тура чемпионата России по регби сезона 2023/24. На своем поле «сталевары» примут действующего бронзового призера турнира – «Красный Яр» из Красноярска. Соперник «кузни» является одним из грандов и наиболее титулованных клубов отечественного регби. Тем не менее, в последние годы кузбасская команда регулярно навязывает ему борьбу и нередко побеждает в очных противостояниях. В прошлом сезоне в двух поединках между собой оппоненты обменялись домашними победами: в Новокузнецке выиграл «Металлург» (23:15), в Красноярске – «Красный Яр» (26:10). В текущем чемпионате страны в первом туре новокузнечане в упорном матче дома уступили монинскому «ВВА-Подмосковью» (33:36), красноярцы же в гостях взяли верх над московским «Динамо» (30:15).  Фото: пресс-служба РК "Металлург"

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kuzbassnews.ru
04/08/2023
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