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Новокузнецкий «Металлург» приглашает болельщиков на заключительный матч «регулярки» чемпионата России по регби

В Новокузнецке 4 июня состоится встреча в рамках 18-го тура чемпионата России по регби. В очном поединке сойдутся местный «Металлург» и новичок турнира, дзержинский «Химик».

Выступление соперника новокузнечан в дебютном для него чемпионате страны сложно назвать успешным. Коллектив из Нижегородской области со старта чемпионата потерпел поражения во всех 15 матчах и с 0 очков располагается на последней, девятой, строчке таблицы. Новокузнецкий клуб в тех же 15 поединках одержал четыре победы при 11 неудачах. С 21 баллом «кузня» сейчас занимает шестое место.

В первом круге чемпионата России 2022/23 оппоненты встречались прошлым летом. 14 августа в Дзержинске новокузнечане уверенно взяли верх – 43:10. Эта встреча до сих пор является второй по результативности для «Металлурга» за весь чемпионат (больше набрали только в победном матче против московской «Славы» 29 апреля – 65:17).

Встреча между «Металлургом» и «Химиком» 4 июня пройдёт на стадионе «Металлург» (пр. Строителей, 28) в Центральном районе Новокузнецка. Стартовый свисток прозвучит в 17:00 по местному времени. Вход на матч будет свободным.

 

Фото предоставлено пресс-службой РК «Металлург»

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02/06/2023
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