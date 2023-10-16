Новокузнецкий «Металлург» завершил победой первый круг чемпионата России по регби

Новокузнецкий «Металлург» одержал победу в заключительном официальном матче в 2023 году. В 9-м туре чемпионата России по регби «кузня» вечером 15 октября в Москве взяла верх над местной «Славой». «Сталевары» открыли счет на 12-й минуте и в дальнейшем не упускали лидерство до финального свистка. Первый тайм они завершили при цифрах на табло 3:0 в свою пользу, весь матч – 12:8. Самым результативным в составе победителей стал защитник из ЮАР Кортни Виннаар, в активе которого 6 очков. По 3 балла добавили его коллеги по амплуа Эрл Даури (тоже южноафриканец) и Никита Филиппов. Вячеслав Шалунов, главный тренер РК «Металлург»: – Получилась тягучая, вязкая игра, особенно с учетом не самого лучшего состояния поля. Наверное, такая игра была больше выгодна «Славе». Мы знали, что москвичи дома всегда выходят с мыслью не щадить ни себя, ни соперника и, в принципе, были готовы к такой сверхжесткой игре. Наши парни молодцы, справились, довели матч до победы. Чуть досадно, что реализовали не все игровые задумки, но главное, как известно, результат, и сегодня мы его достигли. Счет отражает борьбу, которая была на поле. Успех позволил новокузнечанам подняться с шестой на пятую позицию в турнирной таблице. Теперь у «Металлурга» 14 очков после 8 встреч, как и у московского «Динамо», но «кузня» стоит в табели о рангах выше за счет победы в личной встрече ранее в первом круге (41:30). Далее чемпионат России по регби уходит на так называемый зимний перерыв и возобновится, как ожидается, в начале мая 2024 года. Фото: пресс-служба Федерации регби России