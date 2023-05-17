Новокузнецкий ОМОН "Рубеж" отметил 30-летие

В администрации Новокузнецка прошла торжественная церемония, приуроченная к 30-летию со дня образования отряда мобильного особого назначения «Рубеж» Управления Росгвардии по Кемеровской области – Кузбассу.

Сотрудников и ветеранов отряда поздравили заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии полковник полиции Максим Балакин, губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, начальник территориального управления генерал-майор полиции Юрий Кель, представители городской администрации, силовых структур и общественных организаций.

Заместитель командующего округом и глава региона вручили отличившимся росгвардейцам и ветеранам службы областные и ведомственные награды. Кроме этого, один из офицеров ОМОН «Рубеж» был удостоен медали ордена «За заслуги перед Отечеством» 1-й степени. В завершение присутствующие почтили минутой молчания память погибших сослуживцев.

«У отряда героическая история, более 300 сотрудников награждены правительственными наградами. Особая благодарность ветеранам службы за сохранение традиций, истории и духа коллектива. Низкий поклон родным и близким погибших товарищей», – сказал заместитель командующего Сибирским округом Росгвардии полковник полиции Максим Балакин.

«Вы, верой и правдой, уже 30 лет служите своему народу. Рискуете своей жизнью и здоровьем днём и ночью, в выходные и праздничные дни. Во всех горячих точках вы защищаете наш народ. Мы никогда не забудем погибших товарищей, память о них священна, и не оставим без поддержки их семьи», – отметил губернатор Кузбасса Сергей Цивилев, обращаясь к личному составу и ветеранам ОМОН «Рубеж».

Фото: Росгвардия