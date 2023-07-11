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Новые люди идут в Парламент Кузбасса!

Вчера были заверены списки кандидатов в депутаты Законодательного собрания Кемеровской области - Кузбасса созыва 2023 -2028 гг., выдвинутые избирательным объединением Регионального отделения в Кемеровской области - Кузбассе Политической партии «Новые люди».

Напомним в Парламент Кузбасса Новыми людьми по спискам заявлено 64 кандидата по единому избирательному округу и 22 кандидата по одномандатным избирательным округам.

Сейчас наши одномандатники собираются лично в требуемые сроки предоставить документы в окружные избирательные комиссии.

 

Фото из открытых источников

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kuzbassnews.ru
11/07/2023
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