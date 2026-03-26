Новые партии кузбасского овса отгружены в Китай под контролем Россельхознадзора

25 марта 2026 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 21 фитосанитарный сертификат на партии овса, выращенного на территории Гурьевского муниципального округа Кемеровской области -Кузбасса и подготовленного для экспорта в Китайскую Народную Республику.

Под контролем ведомства погрузка экспортных партий овса, предназначенного на пищевые цели, производилась в железнодорожные контейнеры. Общий вес партий составил 544 т.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».