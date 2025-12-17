Новые партии отрубей пшеничных отгружены из Кузбасса в Монголию под контролем Россельхознадзора

С 9 по 12 декабря 2025 года специалисты Сибирского межрегионального управления Россельхознадзора оформили 17 фитосанитарных сертификатов на новые партии отрубей пшеничных, произведенных на территории Новокузнецкого муниципального округа Кемеровской области-Кузбасса и предназначенных для дальнейшей транспортировки в Монголию.

Под контролем ведомства погрузка отрубей пшеничных производилась в автотранспорт и железнодорожные вагоны. Общий вес партий составил 388 т.

Партии подготовлены в соответствии с карантинными фитосанитарными требованиями страны-импортера, что подтверждено результатами лабораторных исследований в подведомственном Россельхознадзору учреждении – Кемеровском филиале ФГБУ «ВНИИЗЖ».