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Новый срок годности продукта

По результатам мониторинга ФГИС «Меркурий» в марте текущего года специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу  выявлено нарушение, допущенное ветеринарным врачом ГБУ "Яйская СББЖ" на предприятии Потребительское общество "Антарес-плюс". 

При оформлении производственного сертификата ветеринарным специалистом был увеличен срок годности сала свиного на 60 дней. Данная продукция была направлена в  кафе "Наше" для реализации «в пищу людям».

          Таким образом, уполномоченным лицом нарушен порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов, а именно продление сроков годности продукции путем транзакции "переработка/производство".

Юридическому лицу ГБУ "Яйская СББЖ" направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного  законодательства.

            Работа по выявлению нарушений в ФГИС «Меркурий» продолжается.

 

Общество
kuzbassnews.ru
16/05/2023
Общество
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