Новый срок годности продукта

По результатам мониторинга ФГИС «Меркурий» в марте текущего года специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу выявлено нарушение, допущенное ветеринарным врачом ГБУ "Яйская СББЖ" на предприятии Потребительское общество "Антарес-плюс".

При оформлении производственного сертификата ветеринарным специалистом был увеличен срок годности сала свиного на 60 дней. Данная продукция была направлена в кафе "Наше" для реализации «в пищу людям».

Таким образом, уполномоченным лицом нарушен порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов, а именно продление сроков годности продукции путем транзакции "переработка/производство".

Юридическому лицу ГБУ "Яйская СББЖ" направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства.

Работа по выявлению нарушений в ФГИС «Меркурий» продолжается.