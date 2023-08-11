Новый срок годности продукта

По результатам мониторинга ФГИС «Меркурий», в июле текущего года, специалистами Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу выявлено нарушение, допущенное ветеринарным врачом осуществляющим деятельность от ГБУ "Новокузнецкая городская СББЖ" на предприятии ООО "Первая Компания" при оформлении ветеринарного сопроводительного документа (ВСД) на мясную продукцию.

Так, при оформлении производственного сертификата ветеринарным специалистом был увеличен срок годности мясной продукции (Уши свиные варено-копченые, в количестве 87 кг) на 13дней. Данная продукция была выпущена в оборот и направлена для реализации «в пищу людям».

Таким образом, уполномоченным лицом нарушен порядок оформления ветеринарных сопроводительных документов, а именно продление сроков годности продукции путем транзакции "переработка/производство".

Юридическому лицу ООО "Первая Компания", направлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований ветеринарного законодательства.

Работа по выявлению нарушений в ФГИС «Меркурий» продолжается