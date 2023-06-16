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О нарушениях, выявленных с использованием искусственного интеллекта.

          В июне 2023 года Управлением Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области – Кузбассу в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований в Федеральной государственной информационной системе в области ветеринарии «Меркурий» получены сведения с использованием искусственного интеллекта о нарушениях «Ветеринарных правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных документов, порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на бумажных носителях», утв. приказом Минсельхоза России от 27.12.2016 № 589, допущенных ветеринарными врачами подведомственных Управлению ветеринарии Кузбасса учреждений.

           На основании вышеизложенного, Управлением направлено информационное письмо в Управлению ветеринарии Кузбасса о принятии мер по недопущению дальнейших нарушений при оформлении ветеринарных сопроводительных документов во ФГИС «Меркурий».

Общество
kuzbassnews.ru
16/06/2023
Общество

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