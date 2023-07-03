О поддержке семей с детьми рассказала Людмила Бабичук в эфире «Радио России – Кузбасс»

Управляющий региональным Отделением Социального фонда России Людмила Бабичук ответила на вопросы о поддержке семей с детьми в прямом эфире «Радио России – Кузбасс».

- Людмила Дмитриевна, какие выплаты и в каком размере предусмотрены при рождении ребенка?

- Государство выплачивает единовременное пособие при рождении ребенка. Деньги может получить один из родителей. Пособие выплачивается как работающему, так и неработающему родителю. C 1 февраля 2023 года в Кемеровской области размер единовременного пособия составляет 29 781 рубль 74 копейки. Столько же получат опекуны, попечители или приемные родители.

- На какие еще выплаты может претендовать женщина после рождения ребенка?

- Если женщина работает, то после окончания декретного отпуска она имеет право на ежемесячное пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет, его размер составляет 40% среднего заработка.

В этот период родителю или другому человеку, который осуществляет уход за ребенком, назначается пособие – но только до полутора лет. Отпуск с сохранением рабочего места и должности может длиться до трех лет.

Если женщина не работает, то право на пособие определяется с учетом комплексной оценки нуждаемости. Исключение – студенты, обучающиеся по очной форме обучения, у них размер пособия фиксированный.

- Какой размер ежемесячного пособия?

- Работающей женщине выплачивают40% от средней зарплаты за предыдущие два года. В 2023 году его минимум – 11 168 рублей 91 копейка, максимум – 33 281 рубль 8 копеек: такое пособие заплатят, если ваша средняя зарплата за 2021 и 2022 годы больше 85 000 рублей. При назначении пособия рассчитывают средний дневной заработок – также, как и для декретных.

Неработающей женщине пособие платят в фиксированном размере – 11 168 рублей 91 копейка.

- А если маме срочно нужно на работу, может ли пособие по уходу за ребенком получать другой член семьи?

- Вместо мамы оформить отпуск по уходу за ребенком может любой член семьи (папа, бабушка, дедушка), фактически осуществляющий уход, вне зависимости от того, работает он или нет. Разница будет лишь в сумме пособия для работающего и неработающего.

Отпуск можно брать по очереди: например, сначала мама, потом отец, а затем бабушка.

- Есть ли пособия на детей старше полутора лет?

- Да, конечно. Это:

пособие н а первого ребенка до трех лет (для детей, рожденных до 1 января 2023 года). Пособие может оформить мать ребенка, в случае ее смерти, лишении родительских прав или ограничении в них, отец ребенка, опекун или усыновитель. Оно составляет 100% регионального прожиточного минимума для детей (13299 руб.);

(для детей, рожденных до 1 января 2023 года). Пособие может оформить мать ребенка, в случае ее смерти, лишении родительских прав или ограничении в них, отец ребенка, опекун или усыновитель. Оно составляет 100% регионального прожиточного минимума для детей (13299 руб.); ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка ( от ноля до 17 лет ) – это 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на детей. Пособие может оформить один из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей)) ребенка в возрасте до 17 лет;

пособие в связи с рождением и воспитанием ребенка ( ) – это 50, 75 или 100% от регионального прожиточного минимума на детей. Пособие может оформить один из родителей (усыновителей, опекунов (попечителей)) ребенка в возрасте до 17 лет; на любого по счету ребенка до трех лет из маткапитала – по 100% регионального прожиточного минимума для детей (13299 руб.). Пособие может оформить владелец сертификата.

- Кому положено единое пособие? При каких условиях оно будет назначено?

- Единое пособие положено семьям с низким доходом. К этим семьям применяется комплексная оценка нуждаемости:

среднедушевой доход семьи ниже 1 прожиточного минимума на душу населения в регионе проживания (13081 рубль);

семья владеет движимым и недвижимым имуществом в пределах установленных норм;

трудоспособные члены семьи в расчетном периоде должны иметь официальный доход или объективные причины для его отсутствия («правила нулевого дохода»);

пособие назначается гражданам Российской Федерации, постоянно проживающим на территории России.

- На какой срок и в каком размере назначается единое пособие?

- Пособие назначается на каждого ребенка. Его размер в зависимости от уровня доходов семьи может составлять 50-75-100% детского прожиточного минимума в регионе проживания. В Кемеровской области – Кузбассе эти размеры составляют 50% – 6649 рублей 50 копеек, 75% – 9974 рубля 25 копеек, 100% – 13299 рублей.

Выплата назначается на 12 месяцев или по достижению возраста 17 лет. Если отец ребенка проходит военную службу по мобилизации, выплату назначают на 6 месяцев. При этом при расчете среднедушевого дохода семьи доходы мобилизованного отца ребенка учитываться не будут.

- Женщина интересуется: мой муж призван по мобилизации, какие выплаты положены нашему ребенку?

- На ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву (мобилизации), выплачивается ежемесячное пособие. Для его оформления мама ребенка военнослужащего, опекун или другой родственник такого ребенка, фактически осуществляющий уход за ним, должны подать заявление.

- В каком размере и на какой срок устанавливается пособие?

- Выплата будет установлена со дня рождения ребенка, но не ранее дня начала отцом ребенка военной службы по призыву (мобилизации) и по достижению ребенком возраста трех лет, но не позднее дня окончания отцом военной службы.

Размер ежемесячной выплаты с 1 февраля 2023 года – 20212 рублей 49 копеек.

- Когда ребенка передают на воспитание в семью, в каком размере выплачивается единовременное пособие и когда нужно за ним обратиться?

- Если ребенок передан на воспитание в приемную семью или над ним установлена опека (попечительство), размер выплаты с 1 февраля 2023 года составляет 29781 рубль 74 копейки. Право на единовременное пособие имеет один из усыновителей, опекунов (попечителей), приемных родителей.

Если усыновили ребенка-инвалида, ребенка в возрасте старше 7 лет, детей, являющихся братьями и (или) сестрами, то размер пособия с 1 февраля 2023 года составляет 227556 рублей 77 копеек на каждого ребенка.

Обратиться за пособием можно в течение 6 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда об усыновлении, со дня вынесения органом опеки решения об установления опеки (попечительства), со дня заключения договора о передаче ребенка на воспитание в семью.

- К мерам государственной поддержки семей с детьми также относится материнский (семейный) капитал. Он сегодня составляет 586 946 рублей 72 копейки. При рождении второго ребенка он увеличивается до 775 628 рублей 25 копеек. Кто может получать ежемесячные выплаты из маткапитала?

- С января 2023 года из средств маткапитала можно получить ежемесячную выплату на любого ребенка в семье до достижения им трех лет. Эта выплата может быть установлена, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает двукратную величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в Кузбассе (13081 руб.).

- Можно ли использовать материнский семейный капитал на образование старшего ребенка в семье?

- Направить его можно на образование любого ребенка в семье, но должны выполняться условия. Ребенку, на которого выдан сертификат, должно исполниться 3 года. А возраст ребенка, образование которого вы хотите оплатить средствами МСК, не должен превышать 25 лет на дату начала обучения.

- Если старший ребенок ходит в садик, а младшему 1,5 года, можно ли использовать маткапитал на оплату детского сада и одновременно получать выплату до трех лет?

-Конечно. Использовать его можно сразу на несколько направлений. Но не забывайте, что он уменьшается на сумму использованных средств.

- Можно ли одновременно получать несколько выплат?

- Да, можно. Одновременно можно получать:

единое пособие;

пособие по уходу за ребенком до 1,5 лет (для работающих мам);

пособие на ребенка военнослужащего, который проходит службу по призыву (мобилизации);

ежемесячную выплату из средств маткапитала на любого ребенка в семье до достижения им трех лет.

- На какие выплаты может рассчитывать ребенок в случае смерти одного из родителей или обоих родителей?

- Право на пенсию по случаю потери кормильца имеют дети умершего кормильца, не достигшие возраста 18 лет, а также старше 18 лет, обучающиеся по очной форме обучения до достижения ими возраста 23 лет.

Если назначенная пенсия ниже прожиточного минимума пенсионера в регионе, то к ней устанавливается федеральная социальная доплата до прожиточного минимума. В Кузбассе прожиточный минимум пенсионера 11250 руб. Получателей страховой пенсии по потере кормильца в нашей области – 9 499 детей, социальной пенсии по потери кормильца – 37 384 ребенка.

- Если ребенку до 18 лет установлен статус «ребенок-инвалид», какие положены выплаты?

- Ребенку-инвалиду, имеющему регистрацию по месту жительства, беззаявительно, со дня признания его инвалидом назначается социальная пенсия по инвалидности. Все данные об инвалидности есть в СФР из федерального реестра инвалидов. Если регистрации по месту жительства нет, заявление нужно подать лично. Размер социальной пенсии ребенку-инвалиду – 22 318 рублей 19 копеек.

Кроме пенсии, беззаявительно назначается ежемесячная денежная выплата по категории «ребенок-инвалид». Размер с учетом набора социальных услуг – 3540 рублей 76 копеек.

Неработающему трудоспособному родителю, который осуществляет уход за ребенком-инвалидом, предоставляется ежемесячная выплата – 13 000 рублей. Ее назначают по заявлению и платят к установленной ребенку-инвалиду пенсии в период осуществления ухода за ним. Всего в Кузбассе уход за детьми-инвалидами осуществляют 9 417 неработающих трудоспособных родителей.

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