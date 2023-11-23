О порядке подачи уведомления об отнесении веществ, образуемых при содержании с/х животных, к побочным продуктам животноводства на 2024 год

Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу (далее - Управление) напоминает, что с 1 марта 2023 г. вступил в законную силу Федеральный закон от 14 июля 2022 г. № 248-ФЗ «О побочных продуктах животноводства и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Животноводы и птицеводы, принявшие решение об отнесении образующихся навоза и помета к побочным продуктам животноводства, согласно приказу Минсельхоза от 7 октября 2022 г. № 671 «Об утверждении порядка, сроков и формы направления уведомления об отнесении веществ, образуемых при содержании сельскохозяйственных животных, к побочным продуктам животноводства» должны направить уведомление на 2024 год по форме согласно Приложению № 2 к приказу Минсельхоза России от 7 октября 2022 г. № 671 в Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу по месту образования побочных продуктов животноводства лично или посредством почтовой связи с уведомлением о вручении не позднее 31 декабря 2023 года.

При наличии у юридического лица обособленных подразделений уведомление направляется по каждому обособленному подразделению. Уведомление подписывается руководителем юридического лица либо уполномоченным им должностным лицом с приложением копии документа, подтверждающего его полномочия, заверяется печатью юридического лица (при наличии) либо физическим лицом (при подаче уведомления индивидуальным предпринимателем или главой крестьянского (фермерского) хозяйства без образования юридического лица).

С информацией по данному направлению также можно ознакомиться на официальном сайте Управления Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу: https://121.fsvps.gov.ru/pobochnye-produkty-zhivotnovodstva/