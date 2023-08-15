О порядке уничтожения лекарственных препаратов для ветеринарного применения

Управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области-Кузбассу (далее Управление) в соответствии со статьей 59 Федерального закона от 12.04.2010 №61-ФЗ «Об обращении лекарственных средств» и Правил уничтожения изъятых фальсифицированных лекарственных средств, недоброкачественных лекарственных средств и контрафактных лекарственных средств, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 15 сентября 2020 г. №1447, информирует субъектов обращения лекарственных средств для ветеринарного применения о следующем:

Недоброкачественные, фальсифицированные и контрафактные лекарственные средства для ветеринарного применения подлежат изъятию из гражданского оборота и уничтожению в порядке, установленном Правительством Российской Федерации. Основанием для уничтожения лекарственных средств является решение владельца лекарственных средств, решение соответствующего уполномоченного федерального органа исполнительной власти или решение суда.

Уничтожение лекарственных средств производится организациями, имеющими соответствующую лицензию, на специально оборудованных площадках, полигонах и в специально оборудованных помещениях с соблюдением требований в области охраны окружающей среды в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Владелец лекарственных средств, в отношении которых принято решение об их уничтожении, должен уведомить Управление о факте их уничтожения в течение 5 рабочих дней со дня составления или получения владельцем акта об уничтожении лекарственных средств, по электронной почте [email protected].

Акт об уничтожении лекарственных средств либо заверенная в установленном порядке его копия представляется владельцем лекарственных средств в Управление письмом по адресу: 650051, Кемеровская область-Кузбасс, ул. Муромцева, 2 Б.