О причинах спроса на скрытые в стену двери

В настоящее время двери межкомнатные скрытые в стену являются новым словом в области дизайна. Указанная модель в один миг завоевала признание аудитории. Полотна подбираются на основании общего оформления помещения, что дает возможность предложить отменный зрительный эффект. Такие решения будут уместны, когда стоит задача расширить имеющуюся площадь и зрительно вытянуть стены.

Специфика полотен

Полотна-невидимки либо конструкции скрытого монтажа - это короб и непосредственно полотно, выполненное из различного сырья. Несмотря на вид двери и саму коробку, основным отличительным моментом конструкции считается применение исключительно скрытых петель, для которых свойственно отсутствие видимого элемента.

На сегодня именно эти модели занимают лидирующие позиции. Дизайнеры интерьеров охотно используют их при создании проектов загородных домов, квартир и коттеджей. Помимо всего прочего, они отлично выглядят в офисах, торговых комплексах и прочих местах коммерческого типа. Если говорить о достоинствах, это такие как:

мобильность. Конструкция не требует наличников, а потому их не составит сложностей установить даже в малых помещениях;

отделка. Вариантов огромное количество. Например, модель-невидимка может быть выполнена в том же оттенке, что и стены, а можно акцентировать внимание на контраст. В последнем случае рассматриваются фотообои, витражи и прочие решения для отделки;

простой уход. Чтобы сохранить первоначальный вид и продолжительный период использования, нужно исключить жесткие щетки с металла и агрессивные моющие препараты. Чтобы очистить поверхность достаточно взять губку без ворса и мыльный раствор. Для полотен из древесины дополнительно рассматриваются основы из воска;

внешнее исполнение. Достоинством скрытого монтажа считается концепция минимализма, которая на текущее время находится на пике популярности. Полотна-невидимки станут неплохим дополнением к любому помещению.

надежность. Продолжительная эксплуатация достигается благодаря качественному каркасу из алюминия и коробу.

габариты. Могут быть стандартными и по индивидуальным эскизам.

Помимо всего прочего, указанные конструкции характеризуются и прочими моментами - от неплохих показателей тепло- и шумоизоляции, до функциональности и разнообразия вариантов.