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«О принятии мерах за нарушения обязательных требований в области обращения с животными».

В Управление Россельхознадзора по Республикам Хакасия и Тыва и Кемеровской области - Кузбассу поступило обращение гражданина.

Для проверки фактов изложенных в обращении государственным инспектором  отдела государственного ветеринарного надзора на Государственной границе РФ и транспорте проведено контрольное (надзорного) мероприятие без взаимодействия с контролируемым лицом (выездное обследование), по адресу: Кемеровская область-Кузбасс, г. Кемерово, ул.Терешковой, 22 А ТЦ «Спутник» в ходе которого выявлены нарушения обязательных требований в области обращения с животными Обществом с ограниченной ответственностью «Экспосити».

В соответствии с частью 1 статьи 49 Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации» ООО «Экспосити» объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований в области обращения с животными.

Общество
kuzbassnews.ru
14/09/2023
Общество
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